Arrestato per furto aggravato un 49enne

Nella tarda mattinata di ieri (16 febbraio) agenti della squadra anticrimine del commissariato di Viareggio, ha tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Lucca, M.R di 49 anni, italiano, per il reato di furto aggravato. Lo stesso, già noto alle forze dell’ordine, si trovava già ristretto in carcere per altra causa.