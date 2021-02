Carambola in A11, due auto si ribaltano: in ospedale i conducenti

Carambola tra due auto in A11: due feriti. E’ accaduto nella serata di oggi (18 febbraio) poco prima delle 21, nel tratto di autostrada tra Capannori e Lucca, in direzione mare.

Per cause in corso di accertamento le due vettura si sono scontrate, ribaltandosi. All’interno c’erano i due conducenti soltanto: entrambi sono riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo e sono stati soccorsi da vigili del fuoco e 118. Le ambulanze hanno condotto entrambi al pronto soccorso con il codice giallo.

I rilievi dell’incidente sono stati invece affidati alla polizia stradale.