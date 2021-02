Ferisce un cane sparando con un fucile da caccia: nei guai dopo la perquisizione

Nella mattinata di oggi (18 febbraio) i carabinieri della stazione di Larciano, hanno eseguito una perquisizione in una abitazione e vi hanno trovato 4 munizioni da caccia di vario calibro di cui una già esplosa.

L’accertamento è scattato a seguito di una querela presentata al comando pochi giorni prima, nella quale una coppia denunciava il grave ferimento del loro cane ad opera di uno sconosciuto che lo aveva raggiunto con dei colpi sparati con un fucile da caccia, in un terreno in località Larciano Castello.

L’animale era stato trasportato ad una clinica veterinaria di Firenze ove, grazie alle immediate cure, era stato salvato. Dopo i primi accertamenti, i carabinieri hanno individuato l’autore di questo efferato gesto, denunciandolo per porto abusivo di armi e munizioni e per maltrattamenti di animali.