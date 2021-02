Operaio resta con la mano schiacciata nell’impastatrice

Rischia di perdere l’uso di una mano un operaio rimasto incastrato in una macchina impastatrice nell’azienda che produce pizze surgelate.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto, per cause che sono in fase di accertamento, alla ditta Pama Srl in via della Chiesa XXXII a Sorbano del Giudice, a Lucca, poco dopo le 17 di oggi (18 febbraio). A dare l’allarme sono stati i colleghi che hanno fermato il macchinario.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza e autometica facendo levare in volo l’elisoccorso Pegaso. La situazione è apparsa subito grave e inizialmente erano stati allertati anche i vigili del fuoco, il cui intervento non si è rivelato necessario.

L’operaio, prestate le prime cure del caso, è stato trasferito con l’elisoccorso al Cto di Careggi e rischia di perdere l’uso della mano.