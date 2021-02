Grave una bambina di 8 anni caduta da cavallo: portata al Meyer con l’elisoccorso

E’ grave una bambina di 8 anni, caduta da un cavallo in un maneggio di Coreglia. E’ stata trasportata d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze. A preoccupare di più sarebbe un trauma cranico e agli altri.

Un incidente che è avvenuto poco prima delle 17 di oggi in una area del maneggio in località La Villa, a Coreglia. La bambina, secondo quanto appreso, sarebbe scivolata e caduta dalla sella, battendo la testa.

L’allarme è stato dato immediatamente dai presenti. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza ma ha ritenuto opportuno far levare in volo anche l’elisoccorso Pegaso. La bambina era in stato soporoso, quando è stata soccorsa poi ha ripreso conoscenza sebbene dolorante.

Dopo le prime cure sul posto, è stato autorizzato il trasferimento all’ospedale Meyer di Firenze con il codice rosso.