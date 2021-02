Vaccini anticovid, raggiunte le 8447 dosi nella Piana di Lucca

Prosegue la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Alle 12 di oggi (20 febbraio) sono state effettuate complessivamente 237767 vaccinazioni, 8473 in più rispetto a ieri (+3,7%). La Toscana è la terza regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (l’82,4% delle 288680 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 6387 per 100mila abitanti (media italiana: 5624 per 100mila).

A ieri (19 febbraio) le vaccinazioni effettuate erano 57523, di cui 41471 per prime dosi, tra operatori sanitari (25237), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (3371), personale non sanitario, personale scolastico, forze di Polizia etc (12.863). Sono stati vaccinati 14.273 uomini e 27.198 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (19 febbraio), apparteneva ancora alla fascia 50-59 anni: 10.701; segue la fascia d’età 40-49 con 10.288 vaccinati; poi la fascia 30-39 con7.144; quindi la fascia 60-69 con 5.450; la fascia 20-29 con 3.938; la fascia 70-79 con 1.665 vaccinati; la fascia 80-89 con 1.198; la fascia oltre i 90 anni con 1.018; ultima la fascia 0-19 con 69 vaccinati.

Questo anche il dettaglio del numero di somministrazioni per zona con il dettaglio anche delle seconde dosi (in questi dati sono comprese sia le vaccinazioni ospedaliere che quelle territoriali): nella Piana di Lucca 8.447 vaccinazioni di cui 2.406 seconde dosi; in Valle del Serchio 2.135 vaccinazioni di cui 638 seconde dosi; in Versilia 9.260 vaccinazioni di cui 2.710 seconde dosi.

Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino era a ieri (19 febbraio) di 16.051, corrispondente al 38,7% di coloro che avevano ricevuto la prima dose.

Questa la percentuale delle seconde dosi erogate nei singoli territori: Piana di Lucca 39,8%; Valle del Serchio 42,8%; Versilia 41,4%.

Sempre a ieri (19 febbraio) gli ospiti delle strutture residenziali a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino erano 2.625, per una percentuale del 77,9% di coloro che avevano ricevuto la prima dose. Questa la stessa percentuale nei singoli territori: Piana di Lucca 57,8%; Valle del Serchio 76,2%; Versilia 74,8%.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti- Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al nuovo portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dallo scorso 7 gennaio 2021.