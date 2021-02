Cade per strada a Fornaci, pensionato in elicottero a Cisanello

Cade per strada e finisce all’ospedale di Cisanello con l’elicottero sanitario dell’Emilia Romagna di stanza a Pavullo. È successo oggi (21 febbraio), intorno alle 11 a Fornaci di Barga, quando un uomo di 66 anni di Fornaci di Barga si è infortunato a pochi passi da casa per cause ancora tutte da chiarire e sulle quali stanno cercando di fare luce i carabinieri.

Il pensionato è caduto a terra e ha subito un violento trauma facciale. All’arrivo dei soccorsi, con un’ambulanza della Misericordia del Barghigiano l’uomo, cosciente, ha segnalato alcune difficoltà nel muovere braccia e gambe.

Temendosi un danno neurologico è stato allertato per il soccorso l’aiuto dell’elicottero, che lo ha trasportato d’urgenza, e in codice rosso, all’ospedale di Cisanello al reparto di neurochirurgia.

L’elicottero è stato fatto atterrare al campo sportivo di Barga.