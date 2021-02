Scivola e muore in un dirupo sulla via Vandelli

È morto scivolando in un dirupo in un sentiero sul monte Tambura sulla via Vandelli, nel versante di Massa. È precipitato per circa 400 metri e per lui non c’è stato niente da fare.

Si tratta di un 45enne escursionista di Massa che si trovava assieme ad altri escursionisti e, per motivi tutti da chiarire, è scivolato nel dirupo nella parte alta della via Vandelli. Per l’intervento di soccorso è stata attivata la stazione di Massa del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e sul posto si è diretto anche Pegaso 3.

Ma una volta sul posto tecnici e sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il Pegaso ha comunque portato in quota i soccorritori per procedere al recupero della salma in attesa del nullaosta dell’autorità giudiziaria.