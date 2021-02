Sversamento di gasolio in un affluente dell’Ozzeri

Sversamento di nafta in uno degli affluenti dell’Ozzeri nella zona di Fagnano. A segnalarlo è un cittadino che fa notare come il carburante abbia prima invaso il canale San Rocco e poi lo stesso Ozzeri.

L’Arpat si è presentata per i rilievi in attesa della bonifica ed anche per cercare di individuare l’eventuale proveniente del gasolio. “Nelle vicinanze dei canali – dice il cittadino – c’è un odore nauseabondo e nell’acqua sono evidenti le tracce bluastre e oleose della sostanza inquinante. Spero che non si verifichi una forte morìa di pesci e che il responsabile venga trovato e punito per questo atto illecito”.