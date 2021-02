Gatto trovato impiccato con un cavo di ferro, salvo per miracolo

Se è vivo, lo è per un miracolo il gattino trovato impiccato con un cavo di ferro al collo ad una inferriata.

Il felino, che, come spiega il comune di Livorno, fa parte di una colonia felina nella zona di Collinaia, è stato liberato e ora è in cura per la profonda ferita provocata dal filo di ferro.

Il micio è sopravvissuto a un vile gesto di impiccagione sul quale adesso indaga la polizia municipale.