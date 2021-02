Gay e di destra riceve offese omofobe sull’app di incontri: “Basta con l’odio ideologico-politico”

Gay e di destra, viene fatto oggetto di offese omofobe da un simpatizzante della fazione opposta. È la storia di Alessio Bertolacci, 20 anni militante di Bagni di Lucca di Fratelli d’Italia e iscritto al circolo di Capannori. È lui stesso a far emergere quanto successo nei giorni scorsi.

“Mi trovavo su una app di incontri per soli uomini – spiega – e per il solo essere di destra sono stato insultato in modo a mio modo intollerabile. Ciò che mi colpisce è la cultura d’odio portata avanti da qualcuno su base ideologico-politica”.

Il messaggio ricevuto, da questo punto di vista, è inequivocabile: “Lo sanno i tuoi amici fascisti che ti piace il cazzo?”. Un messaggio che ha scatenato l’ira del giovane Alessio: “Provvederò – spiega – con una querela formale nei confronti di questo individuo affinché si metta un freno all’odio su base ideologica. È ora di smetterla”.

Alessio ha immediatamente ricevuto la solidarietà da parte dei colleghi di partito. In particolare il consigliere comunale di Capannori, Matteo Petrini afferma: “Questo educato elettore di sinistra dimostra tutta la sua tolleranza, democrazia, rispetto. Pare che l’orientamento sessuale di una persona vada rispettato solo se questa persona è di sinistra. Ma quanto fa schifo, da uno a dieci?”. “Chi fa questi commenti è inqualificabile”, chiosa Elisabetta Triggiani.