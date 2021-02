Cadavere in Arno, è mistero a Firenze

Cadavere in Arno e mistero a Firenze.

Un passante, questa mattina (23 febbraio), intorno alle 8,30, dopo aver notato un cadavere in Arno, in corrispondenza del quartiere Rovezzano, ha telefonato al 112 e sul posto si sono fiondati i carabinieri.

Il corpo, recuperato dai vigili del fuoco, è di un uomo dell’età apparente di 60/70 anni, al momento non identificato. La salma verrà trasportata all’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi per accertamenti autoptici. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Rovezzano.