Ciclista cade in una scarpata, soccorso con Pegaso

Un ciclista è caduto in una scarpata in un luogo impervio tra Vorno e monte del Carrara, nel comune di Capannori. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Lucca che sono intervenuti raggiungendo il ferito.

Il ciclista è stato immobilizzato per poi essere recuperato dall’elicottero Pegaso del 118. L’eliambulanza lo ha condotto all’ospedale Cisanello per un trauma alla spalla. Fortunatamente non è in pericolo di vita.