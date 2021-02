Fermato con la droga finisce in manette

In manette a Montepulciano un 59enne di Sinalunga. beccato in flagrante con la droga.

A fermarlo, ad un posto di blocco, mentre era alla guida della sua auto, sono stati i carabinieri che gli hanno trovato nella giacca dosi di cocaina e hashish.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato, sigillata in svariati involucri di plastica ,ulteriore sostanza stupefacente. In particolare circa 360 grammi di cocaina.

La droga, del potenziale valore di circa 30mila euro, era custodita unitamente a due bilancini, sostanza da taglio e materiali per il confezionamento. Circa 2700 euro i contanti sequestrati perché ritenuti proventi dell’attività di spaccio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di San Gimignano a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.

Nel corso della medesima attività il figlio del pregiudicato, controllato nei pressi dell’abitazione del padre, è stato deferito in stato di libertà perché trovato in possesso di svariate dosi di co