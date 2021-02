Passeggiava all’Isolotto dopo il coprifuoco con in tasca una busta piena di hashish: arrestato dalla olizia di Stato

A scoprire e ad arrestare il pusher sono stati gli agenti delle volanti della questura di Firenze proprio durante i capillari servizi di controllo del territorio per prevenire, oltre ai reati, le violazioni delle vigenti restrizioni per contenere la diffusione del virus Covid-19.

Ieri sera (22 febbraio), intorno alle 22,30, i poliziotti hanno sorpreso in strada un cittadino egiziano di 20 anni, che stava camminando in via Canova all’angolo con via Pio Fedi.

Appena la pattuglia si è avvicinata per il controllo, il giovane ha tirato fuori dalla tasca una busta e l’ha lanciata a terra.

La busta è stata subito recuperata dagli agenti che ne hanno subito verificato il contenuto, ovvero 25 grammi di hashish suddivisi in vari frammenti.

Nell’altra tasca dei pantaloni, trasportava invece un bilancino digitale portatile, solitamente utilizzato per dividere e preparare le dosi di droga.

Il 20enne, finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà rispondere anche della sanzione prevista per essere stato sorpreso a circolare in strada dopo le 22