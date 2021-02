Vaccino Astra Zeneca fino a 65 anni. Giani: “Con nuova fornitura apriamo ad altre categorie”

Via libera alla somministrazione del vaccino Astra Zeneca fino alle persone con 65 anni di età e la campagna in Toscana può accelenrare.

“Con l’arrivo della prossima fornitura – dice il governatore Eugenio Giani – potremo così aprire a nuove prenotazioni e categorie accelerando i tempi per rendere presto la Toscana sicura”.

Ad oggi (23 febbraio) la Toscana è al primo posto in Italia per somministrazione di vaccini Astra Zeneca in rapporto alle consegne.