Beccato a vendere eroina finisce in manette

Il pusher, di origine nigeriana, beccato a vendere eroina ad un giovane cliente italiano è finito in manette per mano dei carabinieri di Montemurlo e Prato. L’uomo, in passato aveva tentato di ottenere lo status di rifugiato.

L’arresto è avvenito ieri (23 febbraio ) nella mattinata

Dagli accertamenti nei suoi confronti è emerso che l’uomo in passato aveva tentato di ottenere il riconoscimento di protezione internazionale, negatogli per inconsistenza delle motivazioni addotte.