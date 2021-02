Contagi Covid, Cecina zona rossa per 9 giorni

Cecina zona rossa per 9 giorni. Lo ha deciso il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha appena firmato l’ordinanza 5 con la quale si dispongono provvedimenti restrittivi.

Dopo Chiusi, è Cecina il secondo comune della Toscana a diventare zona rossa. Lo sarà per nove giorni, a partire dalla data di pubblicazione dell’ordinanza sul Bollettino unico della Regione Toscana.

Il provvedimento si è reso necessario per il principio di precauzione, e secondo le indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali. Si è quindi deciso di adottare provvedimenti limitativi degli spostamenti delle persone nonché la sospensione di alcune attività con sede nel territorio comunale, al fine di evitare l’ulteriore diffusione del contagio, sia all’interno che al di fuori del Comune interessato.

Sono state quindi stabilite per il territorio del Comune di Cecina le misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto secondo ciò che è previsto dall’articolo 3 del dpcm del 14 gennaio 2021.

La Regione organizzerà con urgenza nel Comune di Cecina l’esecuzione di un’attività di screening per la popolazione, al fine di intercettare precocemente i soggetti positivi al virus Sars CoV-2 e contrastare la diffusione del contagio.

La misura è infatti eventualmente reiterabile sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico.

Si ricorda che tra le altre restrizioni è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonchè all’interno del medesimo salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno. Sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.