Grave incidente sul lavoro in un’azienda di Porcari: operaio con Pegaso a Cisanello

Ancora un gravissimo incidente sul lavoro, stavolta in un’azienda di Porcari. Secondo le prime informazioni un operaio settantenne, per cause ancora al vaglio, sarebbe caduto da un’altezza importante, superiore ai cinque metri.

Immediati i soccorsi per i quali è stato necessario allertare l’elicottero Pegaso che, atterrato nelle vicinanze, ha trasportato l’operaio, in gravissime condizioni, a Cisanello.

Sul posto anche i responsabili della medicina del lavoro per capire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità dell’azienda. Sul posto anche i carabinieri.