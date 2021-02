Il fiuto dello sbirro a 4 zampe non sbaglia: Eviva fa scoprire 5 chili di droga nel cofano di un’auto

Il fiuto dello sbirro a 4 zampe non sbaglia mai, e il cane poliziotto a passeggio ha fiutato la droga in una monovolume parcheggiata in strada facendo scoprire 5 chili di hashish nel cofano del mezzo e arrestare l’automobilista

Gli agenti della squadra mobile fiorentina si sono appostati tutta la notte per individuare il materiale utilizzatore della vettura. L’uomo è finito in manette dopo un lungo inseguimento per le vie di Campo di Marte

A finire in manette, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato un cittadino di origine marocchina di 35 anni.

L’agente che stava portando a spasso il suo cane Eviva, uno dei cani poliziotto antidroga della questura di Firenze, quando, all’improvviso, il pastore tedesco si è fermato e ha cominciato a segnalare insistentemente la probabile presenza di stupefacenti all’interno di una macchina parcheggiata in strada. Il poliziotto, quindi, ha allertato subito la sala operativa che ha, a sua volta, messo in moto gli specialisti del settore che, in borghese, sono rimasti tutta la notte scorsa, fino alla mattina di oggi (24 febbraio) fino a quando un uomo, chiavi in mano, ha aperto la vettura e acceso il motore. Pochi attimi e il sospetto si è ritrovato circondato dai Falchi della squadra mobile, ma, capita la situazione, ha rapidamente aperto lo sportello e si è dato alla fuga a piedi per le strade di Campo di Marte. Il fuggitivo è stato inseguito dagli agenti per una ventina di minuti, tra di essi, anche un agente podista che non l’ha mollato un istante

La corsa è poi terminata intorno alle 11 in via Da Filicaia, dove altre pattuglie in borghese avevano tagliato ogni via di fuga. Trovatosi alle strette, l’uomo ha anche tentato di colpire i suoi inseguitori a pugni, ma invano: è stato subito bloccato ed è finito in manette, dovendo anche rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel frattempo all’interno del cofano della monovolume dalla quale era partito l’inseguimento, la polizia ha scoperto i 5 chili di droga suddivisi in 10 panetti.

Sempre Eviva, nei giorno scorsi, aveva fiutato, non distante dall’auto, 1 chilo di hashish nascosto insieme a 38mila euro nel sottosella di uno scooter parcheggiato: tutto, motorino compreso, è stato sequestrato dalla Polizia.