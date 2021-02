Covid a Viareggio, il sindaco: “2/3 famiglie numerose contagiate, attenzione massima, o dovremo prendere provvedimenti”

Dopo l’aumento dei contagi in Toscana, e a Viareggio, dove oggi (25 febbraio) si sono registrati 59 nuovi casi, il sindaco Giorgio Del Ghingaro torna, con un video sulla sulla sua pagina Facebook, a parlare con i cittadini.

Il primo cittadino non si sofferma sul solo dato odierno, ma spiega che, ad oggi, se in tutta la Versilia i contagi sono stati 676, Viareggio ne ha contati 319. Di questi, 45 sono le persone ricoverate in ospedale, 32 in reparti Covid ordinari, 4 in terapia intensiva e 9 in riabilitazione.

Se a gennaio i nuovi positivi sono stati 432, nel mese corrente di febbraio sono saliti a 512.

I fattori dell’incremento? “Due, principalmente – spiega Del Ghingaro -, uno generalizzato, come nel resto d’Italia, l’altro i tre fine settimana di zona gialla dove la Passeggiata di Viareggio è stata letteralmente presa d’assalto e ora se ne pagano le conseguenze”

“Da inizio pandemia a Viareggio i casi sono stati 2297 casi, con 90 morti -prosegue il sindaco -.In percentjale si tratta del 3,71% della popolazione, che sembra un numero piccolo ma che invece è importante”.

Poi le raccomandazioni d’obbligo da parte di Del Ghingaro: “Rispettate le prescrizioni, mascherine, distanze e no assembramenti”.

“Siamo arancioni – conclude il sindaco -, i dati in Toscana sono in aumento impressionante, si rischia di andare in zona rossa. dobbiamo fare in modo che non succeda. Dal monitoraggio con l’ Asl, tra Viareggio e Torre del Lago ci sono 2 / 3 famiglie numerose contagiate, quindi tenere alta attenzione, altrimenti dovremo prendere provvedimenti”.