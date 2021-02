Non solo Pistoia, anche la provincia di Siena sarà zona rossa da sabato (27 febbraio) fino al 7 marzo

Ad annunciarlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

“Ho convocato poco fa i sindaci dei territori coinvolti – afferma in una diretta sui social – per assumere insieme questa decisione nella tutela della salute di tutte e tutti. Questa battaglia la vinciamo uniti”.

“L’area del centro della Toscana ha il contagio più diffuso, da sabato le province di Pistoia e di Siena saranno zona rossa – spiega il governatore dopo l’impennata odierna di contagi che ha visto un picco di 1378 di oggi -. Non c’erano le condizioni per aspettare, occorreva prendere provvedimenti più limitativi attraverso un’ordinanza che entrerà in vigore sabato.È meglio partire una settimana prima che subire la coda delle reazioni al contagio”.

Una decisione, quella comunicata da Giani, dovuta: “Stamattina – ha affermato – per me è stato un risveglio amaro, quando ho visto i numeri, e questo non avveniva da mesi. Non c’è da drammatizzare, ma il campanello d’allarme non è da sottovalutare. Una giornata, quella di oggi, di forte preoccupazione, fitta di riunioni con Asl e sindaci interssati”.

“Il Covid – ha aggiunto – va affrontato subito, per non trovarsi a dati che fanno paura, come quelli di marzo – aprile, per prevenire l’aumento dei contagi, e monitorare i tanti casi di varianti”.

“Mi assumo la responsabilità di questo provvedimento – ammette – , ma ho trovato consapevolezza. Ho deciso di fare cosi, consultandomi con tutti, di destra e sinistra”.

“Se a Pistoia la decisione è dovuta all’elevato numero di nuovi contagi da Covid – ha precisato – a Siena è per i troppi focolai generati dalle varianti inglese e brasiliana”.

Da oggi (25 febbraio) è entrata in zona rossa anche Cecina.