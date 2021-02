Vaccinazioni nella Piana di Lucca a quota 9799

Campagna di vaccinazioni, alle 12 di oggi (25 febbraio) sono state effettuate complessivamente 274637 somministrazioni, 9646 in più rispetto a ieri (+3,6%). La Toscana è la terza regione per percentuali di dosi somministrate su quelle consegnate (l’85,8% delle 319980 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 7377 per 100mila abitanti (media italiana: 6.348 per 100mila).

Nell’Asl Toscana Nord Ovest a ieri (24 febbraio) le vaccinazioni effettuate erano 67480, di cui 51003 per prime dosi, tra operatori sanitari (28547), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (3704), personale non sanitario, personale scolastico, forze di polizia eccetera (18752).

Sono stati vaccinati 18568 uomini e 32435 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (24 febbraio), apparteneva ancora alla fascia 50-59 anni: 13077; segue la fascia d’età 40-49 con 12956 vaccinati; poi la fascia 30-39 con 8854; quindi la fascia 60-69 con 6077; la fascia 20-29 con 5004; la fascia 70-79 con 1879 vaccinati; la fascia oltre i 90 anni con 1554; la fascia 80-89 con 1521; ultima la fascia 0-19 con 81 vaccinati.

Nella Piana di Lucca effettuale 9799 vaccinazioni di cui 2416 seconde dosi; in Valle del Serchio 2384 vaccinazioni di cui 680 seconde dosi; in Versilia 10546 vaccinazioni di cui 2856 seconde dosi.

Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino era a ieri (24 febbraio) di 16476, corrispondente al 32,3% di coloro che avevano ricevuto la prima dose: Piana di Lucca 32,7%; Valle del Serchio 39,9%; Versilia 37,1%.

Sempre a ieri (24 febbraio) gli ospiti delle strutture residenziali a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino erano 2796, per una percentuale del 75,5% di coloro che avevano ricevuto la prima dose: Piana di Lucca 57,1%; Valle del Serchio 95,9%; Versilia 86%.