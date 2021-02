“Mi hanno rubato il cane”, disperato chiama i carabinieri: Kief ritrovato sano e salvo

Non vede più il suo cane e crede che lo abbiano rubato. I carabinieri lo ritrovano.

Storia a lieto fine per Kief, questo il nome del 4 zampe, un meticcio di media taglia, fedele compagno di un giovane residente a Semproniano, che nella tarda mattinata di ieri si è rivolto ai carabinieri per segnalare il furto dell’amico peloso.

Il ragazzo ha composto il numero di emergenza 112, spiegando che mentre era a passeggio col suo cane, d’improvviso lo ha perso di vista. Il legame tra i due è così forte che il giovane non ha d’istinto pensato ad un allontanamento, ma ad un furto.

Ancor prima di procedere alle formalità, i militari si sono messi subito alla ricerca e, poco dopo, hanno ritrovato l’animale, segnalato da una passante lungo una strada del comune.

Kief, in buono stato di salute, è stato subito restituito al proprietario; il ragazzo, nel ringraziare di cuore i carabinieri, ha realizzato che nell’ansia di non vedere più il suo fidato amico non aveva considerato un suo momentaneo allontanameno