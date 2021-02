Esce di casa e si perde, ritrovato il 90enne disperso

E’uscito di casa, ma non ha fatto rientro. La macchina dei soccorsi, con i vigili del fuoco di Arezzo e il nucleo elicotteri si è subito messa in moto, intervendo a Civitella della Chiana, per la ricerca del disperso, un uomo di circa 90 anni

Dopo poco l’anziano è stato ritrovato dai vigili del fuoco e dai familiar

Dall’elicottero è stato calato personale Saf con barella che, dopo aver immobilizzato l’uomo, lo ha trasportato alla vicina ambulanza. Sul posto anche i Carabinieri e i sanitari del 118.