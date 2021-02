Maltratta gli anziani genitori, allontanato dalla casa familiare.

I carabinieri della stazione di Jolo di Prato dopo minuziose indagini hanno ricostruito le azioni criminali di un 50enne pratese, che dal gennaio 2018 si è reso protagonista di reiterati maltrattamenti nei confronti dei due anziani.

Si parla di ingiurie, strattonamenti violenti, percosse e lesioni personali, alcune in danno del padre, anche documentate con certificazioni mediche, tutti idonee a far vive la coppia in stato di pesante apprensione e per i quali i carabinieri si erano trovati a dover più volte ad intervenire.

I fatti avvenivano soprattutto quando l’uomo dava sfogo al suo vizio di bere o quando, tossicodipendente, si trovava nella necessità di approvvigionarsi di droga pretendendo il denaro dai genitori per acquistarne.

In una circostanza era perfino arrivato a sollevare di peso il televisore dell’anziana coppia lanciandolo giù per le scale.

A seguito dell’attività dei carabinieri il tribunale di Prato ha emesso un’ordinanza, applicata da ieri (26 febbraio) che impone l’allontanamento da casa del figlio il relativo divieto di avvicinarsi ai genitori.