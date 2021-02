Esercitazione in Val di Luce nel comune di Abetone Cutigliano. Coinvolti il nucleo elicotteri di Arezzo e il personale dei vigili del fuoco di Pistoia.

Diversi gli scenari di intervento: dalla progressione in conserva su pendii innevati/ghiacciati con l’utilizzo di ramponi e piccozza, alla ricerca di persone travolte da valanghe con il raggiungimento di punti cartografici tramite l’uso del gps e successivamente con l’utilizzo di pala sonda e dispostivi Artva, fino al successivo disseppellimento di un manichino con le adeguate attenzioni sanitarie come previsto dalle direttive Tpss con procedure di stabilizzazione dell’infortunato e valutazione di eventuali patologie inerenti ad uno scenario del genere, come ipotermia o congelamento.

Al fine di testare l’efficacia di nuovi presidi sanitari sono state effettuate manovre di soccorso e di recupero con diverse tipologie di barelle, adottando le opportune procedure Saf con la realizzazione di ancoraggi sulla neve. Durante l’esercitazione il personale ha effettuato la simulazione di evacuazione di un impianto di risalita sulla seggiovia Tre Potenze messa a disposizione dal gestore della stazione sciistica Val di Luce.

Sono state inoltre presentate attrezzature di nuova acquisizione, come dotazioni di squadra del nuovo modulo neve ghiaccio, ed un nuovo impianto Artva composto da una centralina di addestramento per l'utilizzo di tali dispositivi, da impiegare per la ricerca di persone disperse in eventi di valanghe.