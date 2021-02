Si frattura la caviglia in montagna, interviene Pegaso

Nuovo incidente in montagna poco prima delle 14 sul Monte Sillano. Per cause al vaglio un escursionista è scivolato e si è procurato la frattura della caviglia.

Sul posto per il soccorso al ferito è partita una squadra del Soccorso Alpino e speleologico toscano. Vista la zona impervia dalla centrale unica del 118 è stato allertato per intervenire sul posto l’elisoccorso Pegaso sul quale è stato caricato il paziente per il trasporto all’ospedale San Luca di Lucca.

A coadiuvare le operazioni i tecnici del Sast.