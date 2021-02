Incidente spettacolare ma fortunatamente senza feriti gravi intorno alle 12,20 in via Jacopo della Quercia a Lucca, all’incrocio con via Nicola Farnesi.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, due auto sono entrate in contatto, una Audi e una Fiat Panda. Dopo lo scontro la Panda, con due persone a bordo, si è ribaltata finendo la sua corsa sul marciapiede a due passi dalla recinzione di un’abitazione.

Foto 3 di 13

























Oltre ai vigili urbani sul posto sono arrivate le ambulanze inviate dalla centrale unica del 118, che hanno condotto in ospedale, in codice giallo, i due occupanti della macchina ribaltata.

Foto Giuseppe Cortopassi