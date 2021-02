Bimbo di 3 anni vola dal terrazzo, portato dal Pegaso al Meyer

E’ volato da circa tre metri di altezza il piccolo, solo 3 anni, caduto dal terrazzo della sua casa a Santa Croce sull’Arno.

Il bimbo, che sono per un miracolo non è in pericolo di vita, è stato portato in codice rosso dal Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze.

Sul posto, per le indagini di rito, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima e sommaria ricostruzione la famiglia del bimbo, di origine nordafricana, non si sarebbe accorta che il figlio si stesse sporgendo dal terrazzo

L’incidente è avvenuto oggi (28 febbraio) intorno all’ora di pranzo.