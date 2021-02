Movida massese ancora nel mirino della polizia. Chiuso un locale per violazione normativa Covid e sanzioni per consumo di alcool in strada.

Durante il servizio predisposto dal questore del capoluogo apuano sono stati sanzionati due giova per consumo di alcol e un altro che aveva urinato sulla pubblica via. Un locale che stava somministrando cibo e bevande senza l’uso delle masherine è stato chiuso per 5 giorni.

Nella zona esterna all’area alla movida, la volante di turno è intervenuta per due ragazze minorenni in evidente stato di ebrezza alcolica, una presso il parco Caravella e l’altra sul lungo mare: entrambe le ragazzine sono state trasportate al Noa di Massa per accertamenti sanitari. Sono in corso approfondimenti investigativi al fine di identificare chi ha somministrato o venduto alcool alle due minorenni, infrasedicenni.