Abitazione a fuoco a Lari, stabile dichiarato inagibile

Fiamme in una abitazione di Lari, in via Maremmanam ieri (28 febbraio) nel pomeriggio.

Sul posto, per spegnere il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa.

Tutto lo stabile è stato dichiarato inagibile, e tre abitanti sono stati evecautati. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.