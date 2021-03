Bancarotta fraudolenta, 54enne fiorentino arrestato a Pescia finisce in cella

E’ stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pescia.

I militari hanno rintracciato un fiorentino 54 enne, residente a Pescia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Firenze per una pena complessiva di quattro anni e due mesi di reclusione in quanto giudicato responsabile di bancarotta fraudolenta.

L’uomo si trova ora in cella al carcere di Prato. Era stato indagato a suo tempo (nel 2014) dai carabinieri di Firenze.