Cade al campo sportivo di Corsagna, 18enne in ospedale

E’ caduto scivolando sugli scalini del campo sportivo di Corsagna e si è procurato un trauma cranico. Una disavventura per un 18enne che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18,30 di oggi (2 marzo) per cause ancora da accertare.

Inizialmente la situazione era apparsa più grave di quanto si è poi rivelata. Il ragazzo, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca con il codice giallo.