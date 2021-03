Covid19, scuole chiuse nelle zone rosse o ad alto rischio di contagi: arriva il nuovo dpcm

Scuole di ogni ordine e grado chiuse nelle zone rosse e in quelle ritenute ad alto rischio di contagio. E’ una delle principali novità contenute nel dpcm coronavirus che oggi firma il governo Draghi e che sarà in vigore dal 5 marzo al prossimo 6 aprile. Le nuove norme prevedono tra l’altro la facoltà, a livello locale, di adottare ordinanze (anche da parte dei sindaci) per valutare la necessità di chiudere gli istituti scolastici anche in zona gialla e arancione. Anche il capitolo ristori nelle zone rosse sarà deciso a livello locale, dando maggiore spazi di manovra alle amministrazioni locali.

A riflettere sulle novità è il presidente della Provincia, Luca Menesini: “Sta nelle competenze delle Regioni chiuderle anche in zona gialla o arancione, se il tasso di positivi supera i 250 casi ogni 100.000 abitanti. Questa decisione è stata presa dal Governo in base ai dati forniti dal Comitato tecnico scientifico, preoccupato per il diffondersi delle varianti soprattutto fra i più giovani. In base ai dati dell’Agenzia Regionale di sanità della Toscana vi posso dire che Capannori oggi ha un tasso di positivi negli ultimi 7 giorni di 171; la Piana di Lucca ha oggi un tasso di positivi negli ultimi 7 giorni di 210; l’intera provincia di Lucca ha oggi un tasso di positivi negli ultimi 7 giorni di 217. Ovviamente è una fotografia ad oggi che può cambiare e anche velocemente, visto che il tasso andrà ricalcolato all’entrata in vigore del provvedimento in base ai nuovi numeri giornalieri. Cosa dobbiamo fare noi? Quello che stiamo facendo, ovvero tenere basso il numero dei contagi. Dobbiamo spezzare la diffusione del Covid e far scendere la curva”.

“Sulla scuola, è evidente – prosegue Menesini – stiamo facendo un enorme passo indietro rispetto alla strada che avevamo intrapreso prima. Chiudere le scuole toglie molto in termini di apprendimento e di crescita ai nostri figli, perché a scuola non si imparano solo le nozioni. Inoltre mettiamo tanti genitori in difficoltà, sotto diversi punti di vista. È urgente che assieme al Dpcm siano varate misure di aiuto ai genitori che, di nuovo, si troveranno a casa con i figli. Ci vuole che il Governo dia ristori alle attività e aiuti alle famiglie urgentemente”.