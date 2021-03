Da Firenze e Prato “per fare una passeggiata”: multati quattro 19enni

Controlli serrati della polizia municipale durante il fine settimana: dalla passeggiata alle piazze principali luoghi di ritrovo dei più giovani, gli agenti hanno passato al setaccio le strade della città.

“Un lavoro incentrato soprattutto sulla prevenzione rivolto soprattutto ai giovani, spesso anche minorenni – ha detto la comandante Iva Pagni – è importante informare i ragazzi, far capire loro i rischi che corrono e che fanno correre alle loro famiglie. Dopo tanti mesi è fisiologico che gli animi siano provati che la sopportazione di restrizioni sia al limite, ma è importante non mollare, a maggior ragione adesso con i casi in aumento su tutto il territorio”.

Prevenzione quindi ma anche sanzioni, quando dovute: sono state infatti quattro i ragazzi fermati e multati sabato nel corso del controllo serale. Si tratta di quattro 19enni tutti residenti fra Prato, Firenze e Campi Bisenzio, fermati alle 23,30 mentre passeggiavano bevendo alcolici in piazza Maria Luisa: agli agenti hanno dichiarato di aver voluto fare una passeggiata a Viareggio e di essere temporaneamente alloggiati a Lido di Camaiore in via Margherita Hack in evidente violazione della normativa anti contagio.

Per tutti la sanzione è di 400 euro.

“Tra gennaio e febbraio sono una ventina le persone fermate e sanzionate – continua la comandante – mentre per i locali abbiamo molti controlli ma per adesso nessuna sanzione. Un lavoro che non si ferma ma che anzi verrà implementato soprattutto nel fine settimana – conclude Pagni – come sempre in coordinamento con le altre forze di polizia“.