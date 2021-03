C’era tanta gente, quella che per le norme contro il coronavirus, poteva contenere San Frediano all’ultimo saluto a Vincenzo Placido. Il professore con la passione della politica è scomparso domenica scorsa (28 febbraio), lasciando un vuoto a Lucca. All’età di 79 anni se ne è andato un politico di primo piano nel centrodestra lucchese, ex assessore ed ex coordinatore provinciale e comunale di Forza Italia.

Alle 15 alla chiesa di San Frediano gli hanno testimoniato stima e vicinanza tante persone e tanti amici e colleghi che hanno voluto così dare addio a Vincenzo, fratello del noto attore Michele. Presenti fra gli altri Marcello Pera, Franco Fabbri, Mario Pardini, Francolino Bondi, Pietro Fazzi e Donatella Buonriposi.

Vincenzo Placido lascia la moglie, il figlio Beniamino e i nipoti, ma anche il fratello Michele, noto attore di cinema e teatro.

Laureato in filosofia e abilitato all’insegnamento di italiano, storia e filosofia alle superiori ha insegnato dal 1968 al 2003, svolgendo per molti anni il ruolo di vice preside e per un anno quello di preside.

Nel periodo 2003-2004 era stato chiamato a far parte degli uffici di diretta dipendenza del ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, Letizia Moratti.

Ma la sua passione per la politica non è mai venuta meno. È stato infatti consigliere comunale e assessore al Comune di Lucca. Ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente e con delega al teatro dell’associazione intercomunale della Piana di Lucca oltre ad essere stato il vicepresidente del teatro del Giglio.