Rogo in un appartamento del compitese

Un incendio forse scaturito da una stufa a gpl si è sviluppato all’improvviso in un appartamento di una palazzina di via della Pieve a Pieve di Compito, attorno alle 20,15.

Il rogo, fortunatamente, non ha fatto feriti. Una volta ricevuto l’allarme, infatti, i vigili del fuoco di Lucca si sono precipitati sul posto con più mezzi, riuscendo a tenere sotto controllo l’incendio. Per precauzione sono state fatte allontanare le persone che si trovavano nel palazzo per consentire ai pompieri di operare in sicurezza.

In breve le squadre hanno avuto ragione delle fiamme e hanno estinto l’incendio.