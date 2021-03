Colpito dal ramo di un albero, 43enne in ospedale

E’ stato colpito alla testa dal ramo di un albero. E’ in condizioni serie un uomo di 43 anni rimasto ferito nell’incidente avvenuto attorno alle 15,10 in via Banchieri a Capannori.

Ancora non si conosce l’esatta dinamica del fatto: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica. I sanitari hanno valutato la necessità di far levare in volo l’elisoccorso Pegaso, atterrato nelle vicinanze del luogo.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il personale del 118 ha sistemato il ferito a bordo dell’eliambulanza trasportandolo con il codice rosso all’ospedale Cisanello.