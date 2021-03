Incastrato dalle telecamere l’autore del danneggiamento al Johnnie Fox’s a Marina di Carrara: è un minorenne

Incastrato dalle telelecamere l’autore del danneggiamento al Johnnie Fox’s.

La polizia ha denunciato chi aveva danneggiato alcune foriere all’esterno del noto locale di Maarina di Carrara, fatto, questo,avvenuto durante la serata di sabato scorso (27 febbraio)

Il gesto è stato ripreso dalle telecamere private del locale e pubblicato sui social network, conseguentemente gli agenti della polizia di Stato si sono attivati al fine di acquisire i filmati degli impianti di videosorveglianza cittadini e privati presenti nell’area, la cui analisi ha permesso di individuare un giovane che, in presenza dei propri amici, passeggiando su viale Colombo, ad un tratto si era fermato per strappare con violenza una fioriera, scaraventandola in terra senza alcun apparente motivo.

Al termine delle attività investigative, il minore, un 16enne, identificato è poi stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.