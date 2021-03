Una postina derubata mentre consegna la corrispondenza. E’ accaduto ieri (2 marzo) sulla via Pesciatina, tra San Gennaro e Lappato. Evidentemente la donna era osservata da qualche malintenzionato che ha approfittato di una distrazione per agire.

Quando la dipendente delle Poste di S. Gennaro si è allontanata dall’auto per imbucare una lettere nella cassetta di una abitazione il ladro ha aperto lo sportello e ha portato via la borsa che era sul sedile con gli effetti personali della donna. La quale si è accorta quando è tornata al mezzo del furto. Ma del ladro non c’era più alcuna traccia.