Bici travolta da un’auto: sfiorato il dramma sul viale Puccini

Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente che questa mattina (4 marzo), poco prima delle 10, ha visto coinvolta una bici, che, per cause al vaglio della polizia municipale, è stata travolta da una Fiat Panda di colore chiaro in transito sul viale Puccini a Sant’Anna, all’altezza dell’ex caffè ‘I Santini’.

Ad avere la peggio nello scontro il conducente della bici, per cui è stato necessario il soccorso inviato dalla centrale unica del 118. L’ambulanza ha condotto l’uomo in ospedale in codice giallo.

A compiere i rilievi gli agenti della polizia municipale che hanno dovuto chiudere la strada per le misurazioni necessarie a individuare le responsabilità del sinistro.