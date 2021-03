Covid, al via la valutazione del vaccino russo Sputnik V

Al via la valutazione del vaccino russo Sputnik V. Lo rende noto, sul suo sito, l’agenzia europea per il farmaco

In pratica si tratta di una procedura di revisione, che significa che verranno valutati tutti i dati sulla produzione, saranno analizzate le cartelle cliniche dei volontari che hanno partecipato alle sperimentazioni, poi Ema deciderà

Sputnik, si legge nella nota stampa, è costituito da due diversi virus appartenenti alla famiglia degli adenovirus, Ad26 e Ad5. Questi adenovirus sono stati modificati per contenere il gene per la produzione della proteina spike SarsCoV-2; non possono riprodursi nel corpo e non causano malattie. I due adenovirus vengono somministrati separatamente: Ad26 viene utilizzato nella prima dose e Ad5 viene utilizzato nella seconda per aumentare l’effetto del vaccino. Una volta somministrato, il vaccino trasporta il gene SarsCoV-2 nelle cellule del corpo. Le cellule useranno il gene per produrre la proteina spike. Il sistema immunitario della persona tratterà questa proteina spike come estranea e produrrà difese naturali – anticorpi e cellule T – contro questa proteina. Se, in seguito, la persona vaccinata entra in contatto con SARS-CoV-2, il sistema immunitario riconoscerà la proteina spike sul virus e sarà pronto ad attaccarlo: anticorpi e cellule T possono lavorare insieme per uccidere il virus, prevenendone entrare nelle cellule del corpo e distruggere le cellule infette, aiutando così a proteggere contro Covid-19.

L’Ema, si legge ancora sul sito, comunicherà ulteriormente quando sarà stata presentata la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il vaccino.