Vaccini, nella Piana raggiunta quota 11951

Prosegue la campagna di vaccinazione. Alle 12 di oggi (4 marzo) sono state effettuate complessivamente 330114 vaccinazioni, 16734 in più rispetto a ieri (+5,3%), tenendo presente che le aziende del sistema sanitario regionale proseguono per l’intera giornata.

La Toscana è la quarta regione per percentuali di dosi somministrate su quelle consegnate (l’80,1 per cento delle 412040 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 8868 per 100mila abitanti (media italiana: 7898 per 100mila).

Le vaccinazioni effettuate nel territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest a ieri (3 marzo) erano 82596, di cui 62623 per prime dosi, tra operatori sanitari (29473), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (4119), personale non sanitario, personale scolastico, forze di polizia eccetera (29031).

Sono stati vaccinati 23340 uomini e 39283 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri apparteneva la alla fascia d’età 50-59 con 15589 vaccinati; segue la fascia 40-49 anni con 15045; poi la fascia 30-39 con 10151; quindi la fascia 60-69 con 7172; la fascia 20-29 con 5789; la fascia oltre i 90 anni con 3923; la fascia 80-89 con 2901; la fascia 70-79 con 1960 vaccinati; ultima la fascia 0-19 con 93 vaccinati.

Nella Piana di Lucca sono state 11951 le vaccinazioni di cui 2956 seconde dosi; Valle del Serchio 3047 vaccinazioni di cui 834 seconde dosi; in Versilia 12198 vaccinazioni di cui 3286 seconde dosi.

Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino era a ieri di 19972, corrispondente al 31,9% di coloro che avevano ricevuto la prima dose: Piana di Lucca 32,9%; Valle del Serchio 37,7%; Versilia 36,9%.

Sempre a ieri gli ospiti delle strutture residenziali a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino erano 2864, per una percentuale del 69,5% di coloro che avevano ricevuto la prima dose. Questa la stessa percentuale nei singoli territori: Piana di Lucca 52,2%; Valle del Serchio 99,5%; Versilia 87,6%.