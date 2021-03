Beccato a vendere una dose di shaboo e arrestato

Beccato a vendere una dose di shaboo un 36enne delle Filippine è finito in manette con l’accusa di spaccio.

L’uomo è stato sorpreso dalla polizia in viale Belfiore a Firenze mentre consegnava la sostanza stupefacente ad un connazionale in cambio di denaro.

Lo spacciatore, finito subito in manette, aveva in tasca altre 3 dosi della pericolosa droga sintetica, mentre nella sua abitazione gli agenti del commissariato di Rifredi, che hanno proceduto all’arresto, hanno rinvenuto un bilancino di precisione, oltre a materiale da taglio e per il confezionamento dello stupefacente.