Coronavirus, Giani: “La Toscana resta arancione”

Come annunciato ieri (4 marzo) oggi (5 marzo) il primo appuntamento in diretta sui social del presidente della Toscana Eugenio in merito alle decisioni sul Covid 19 e la scuola dopo la riunione del comitato costituito ad hoc.

La Toscana resta arancione per tutta la prossima settimana, con scuole aperte.

Tranne Pistoia, e provincia, che rimane zona rossa con chiusura degli istituti scolastici. Per quanto riguarda Empoli, e comprensorio, Siena e Prato le decisioni arriveranno domani. L’incontro con i rispettivi sindaci è infatti previsto in tarda serata.

Due i comuni che saranno rossi, Cecina in provincia di Livorno e Castellina Marittima in provincia di Pisa.

Settantaquattro i comuni toscani, dei quali il governatore Eugenio Giani ne cita solo dieci, da Civitella Valdichiana a Certaldo, dove da lunedì le lezioni saranno in Dad, e altri attenzionati.