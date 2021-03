Bambina di 3 anni cade da una finestra: portata al Meyer con l’elisoccorso

Sono stati attimi di paura per una bambina di soli tre anni, caduta da una finestra di casa, a Fabbriche di Vergemoli. Per un caso fortunato, la violenza della caduta è stata attenuta da alcuni fili per stendere i panni tesi al di sotto della finestra e che le avrebbero evitato traumi peggiori di quelli che ha riportato.

L’incidente domestico è avvenuto questa mattina (6 marzo) attorno alle 10, per cause che sono ancora in corso di accertamento. La bambina, figlia di una coppia di origini marocchine, approfittando forse di una momentanea distrazione dei familiari è salita sul davanzale della finestra e poi è scivolata al di sotto.

La famiglia ha subito chiamato il 118 e la centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso Pegaso. L’eliambulanza ha condotto la bambina con il codice giallo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

