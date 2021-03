Covid, da lunedi scuole chiuse in 40 comuni toscani

Covid, sono i 40 i comuni toscani che da lunedi (8 marzo) avranno le scuole chiuse.

A fornire la lista definitiva, questa mattina ( 6 marzo), dopo le riunioni i sindaci, è stato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sulla sua pagina Facebook.

“Per contrastare la diffusione del virus e delle varianti – spiega il governatore – in 40 comuni sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente in dad”

In provincia di Arezzo: Anghiari, Castelfranco Piandiscò, Lucignano, Marciano della Chiana e San Sepolcro

In provincia di Siena: Castelnuovo Berardenga, Asciano, Chiusdino, Monteroni d’Arbia, Monticiano, San Gimignano

In provincia di Firenze: Certaldo

In provincia di Grosseto: Civitella Paganico

In provincia di Livorno: Cecina

In provincia di Pisa: Bientina e Castellina Marittima

Oltre, ovviamente, tutti i comuni della provincia di Pistoia, zona rossa.