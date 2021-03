Preso al volo lo scippatore delle Cascine. Ad arrestarlo, nel pomeriggio di ieri (5 marzo), sono stati i carabinieri della stazione di Firenze e della compagnia di intervento operativo del 6° battaglione Toscana.

In particolare, mentre i militari erano impegnati in un controllo di persone alla fermata Cascine, hanno notato sopraggiungere la tramvia il cui conducente ha catturato la loro attenzione suonando ripetutamente il clacson. Contestualmente, all’apertura delle porte sono state udite le urla di una donna e notato un giovane che, sceso di corsa dal mezzo, si è dato alla fuga. Immediatamente i militari hanno rincorso e raggiunto l’uomo, bloccandolo. Subito dopo è scesa dalla tramvia una ragazza 30enne di Scandicci che ha chiesto aiuto poiché, poco istanti prima, l’uomo, che viaggiava nella sua stesa vettura, le aveva strappato lo smartphone dalle mani. Il telefono infatti è stato ritrovato in tasca all’uomo e subito restituito alla ragazza.

L’arrestato, trattenuto nella camera di sicurezza, si presenterà in udienza nel corso della mattinata.