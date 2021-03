Siena torna in zona arancione, ma le scuole restano chiuse

Terminata in nottata la riunione dei sindaci della provincia di Siena con il governatore Eugenio Giani. La decisione, presa all’unanimità, è che Siena e provincia torneranno in zona arancione dalla mezzanotte di domani (7 marzo

“Visti però i numeri alti di contagi in alcuni comuni – spiega il sindaco di Siena Luigi De Mossi – le lezioni in presenza in questi comuni saranno sospese per ogni scuola di ordine e grado sino al 13 marzo compreso”

“L’ordinanza – precisa il primo cittadino – è stata firmata prima della riunione col presidente della Regione Toscana perchè è necessario fornire comunicazione alle scuole, agli operatori e alle famiglie in un lasso di tempo utile per consentire l’organizzazione che la stessa richiede e per dare certezza alla popolazione”.